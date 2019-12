Für Pendler gibt es keine Umstiegsmöglichkeiten

„Wir wohnen in Altenberg, sechs Kilometer von der JKU entfernt. Wenn wir öffentlich in die Stadt wollen, müssen wir mit dem Auto nach unten zur Straßenbahnhaltestelle Auhof bei der Uni fahren. Dort bekommt man aber meistens keinen Parkplatz oder, wenn nur in der Kurzparkzone. So wie uns geht es vielen“, erzählt Georg Hammer.