Nächstes Indiz für eigene Strache-Partei

FPÖ geht nun in Offensive

„Wahnsinn, den dürfte es hier gar nicht geben“, so ein FPÖ-Insider. Baron könnte, wie berichtet, auf sein Mandat zugunsten seines Ex-Chefs verzichten. Strache säße dann im Landtag. Wechseln weitere alte Weggefährten zu ihm über, wäre die Spaltung perfekt. Manche Wahlprognosen trauen der Strache-Liste bis zu zehn Prozent in Wien zu. Für die Blauen wär das desaströs. Sie gehen nun in die Offensive.