Affäre um Polizeichef: 18 Fragen an Innenminister

Bis heute gab es von dem Herrn Hofrat keine öffentliche Entschuldigung wegen den Entgleisungen wie „Wadln viererichten“ am Telefon. Während es in der uniformierten Belegschaft in der Steiermark brodelt, ist der Landespolizei-Vize mittlerweile in den Krankenstand „geflüchtet“. Wann er seinen Dienst beim Leobener Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl nach seiner (Straf-)Versetzung aufnimmt, ist also derzeit unklar.