So arbeitet Zollhund „Vito“ am Flughafen Schwechat

Insgesamt 25 Hunde versehen im Zollbereich in ganz Österreich ihren Dienst. Sie schnuppern nach Drogen, Tabak, Geld und geschützten Tierarten. Denn was Schmuggel betrifft, gibt es fast nichts was es nicht gibt. Damit die Hunde ihre Arbeit gut erledigen werden sie intensiv trainiert. Ein Codewort gibt dem Hund den Befehl zum Suchen. Wenn er glaubt, etwas gefunden zu haben, muss er das durch Stillstehen anzeigen. Es gibt keine Arbeit die anstrengender für Spürhunde ist als diese sogenannte Nasenarbeit.