Reformerin Maria Theresia stirbt mit 63 Jahren

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Vorgesehen wäre für die 1717 in Wien geborene Maria Theresia eigentlich ein höfisches Leben abseits der großen Politik. Doch ihr Vater, Kaiser Karl VI., hat ein großes Problem - ihm fehlt ein männlicher Nachfolger. Um die Erbfolge und die Besitzungen des Hauses zu sichern, erlässt er die sogenannte Pragmatische Sanktion und ermöglicht damit seiner ältesten Tochter Maria Theresia den Herrschaftsantritt. 1740 stirbt Karl VI. Mit gerade einmal 23 Jahren muss die junge Frau nun ein riesiges Reich lenken. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1780 regiert sie mit starker Hand und bringt zahlreiche Reformen auf den Weg.