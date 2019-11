Ein halsbrecherischer Akt

Den Hochseilakt über die Salzach, den sich der neue Circus-Direktor David Dimitri noch unter Winterfest-Gründer Georg Daxner vornahm, wird er nicht so schnell bestreiten. Dafür hat er sich für seine Amtszeit bis 2024 viel vorgenommen. Der Schweizer will Tanz und Musik einbinden und mehr Junge begeistern. Heuer trägt das Spektakel im Volksgarten aber noch Caroline Stolpes Handschrift. Und schon die erste Produktion mit dem Cirque Alfonse Donnerstagabend war ein Erfolg. Bei halsbrecherischer Akrobatik der Kanadier waren selbst taffe Unternehmer wie SES-Chef Marcus Wild, oder Raiffeisen-General Günther Reibersdorfer baff. Selbst haben sie keine artistischen Gabe. „Dafür ist aber meine Tochter Lisa Meisterin im Voltigieren“, so Wild stolz.