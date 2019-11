Jeder zweite Lehrer wirft das Handtuch

Pädagogischer Tsunami an den Schulen

Jährlich müssten – milchmädchenhaft gerechnet – in den kommenden zwölf Jahren rund 1000 Lehrer allein in Oberösterreich fertig werden und auch in den Schuldienst gehen und bleiben, damit die Pensionierungswelle sich nicht zu einem pädagogischen Tsunami an den Schulen auswächst. Damit müssten in den kommenden Jahren die Studierendenzahlen aber etwa verdoppelt werden.