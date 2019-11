Electric Love 2020: Staraufgebot am Salzburgring

Große Rückkehr

„Please bring him back“ war letztes Jahr häufig in den sozialen Medien zu lesen, nun ist er tatsächlich wieder zurück: Armin Van Buuren wird auch beim nächsten Electric Love wieder die Mainstage bis zum letzten Platz füllen. Weltweit ist er wohl der Aufsteiger des Jahres 2019: Das Multitalent Fisher bekommt am Electric Love 2020 seine eigene Bühne, auf der er mit seinen „Genre-Freunden“ den feinsten Sound spielen wird, den der Bereich Tech House aktuell zu bieten hat. Der Australier machte das Genre massentauglich, so spielte er 2019 unter anderem vor mehr als 100.000 Fans am Coachella Festival in den USA. Neben seiner steilen Karriere als DJ ist Fisher Profisurfer und Model.