McDonald‘s verloste Hauptgewinn vier Mal

Bereits kurze Zeit nach dem Monopoly-Start am 14. November räumten vier Kunden den Hauptgewinn ab. Erstmals konnten sich Kunden auch über eine App Gewinne sichern. Dort hatten auch die Gewinner einen „Jackpot-Code“ eingegeben, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag erklärte. Dieser befindet sich auf Stickern, die auf vielen McDonald‘s-Produkten kleben. In der App sei allerdings noch der Testmodus gelaufen, in dem es sehr viel wahrscheinlicher sei, zu gewinnen. Der Fehler sei einfach zu spät bemerkt worden.