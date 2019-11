HIER übertrumpft Goldgriff Marsch Wunderwuzzi Rose

Marco Rose, Gegner-Trainer des WAC heute in der Europa League, hinterließ in Salzburg große Fußstapfen. Jesse Marsch muss diese ausfüllen. Kein leichtes Unterfangen, ist die Erfolgsliste des aktuellen Gladbach-Coaches mit zwei Liga-Titeln und einem Cup-Coup, dem Halbfinal-Einzug in „Europas Liga zwei“ doch lange und imposant zugleich. Zudem lotste der Leipziger die Bullen in die Königsklasse.