Frau bat Pensionistin am Telefon um 38.000 €

Sie gab sich als entfernte Verwandte aus und bat die Pensionistin aus dem Bezirk Neusiedl um Hilfe beim Kauf einer Wohnung in Ungarn. Doch die Unbekannte hatte die Rechnung ohne die 80-Jährige gemacht. „Natürlich hilft man gerne, aber bei dieser Summe wurde ich doch skeptisch“, so die Burgenländerin. Konkret forderte die Anruferin 38.000 Euro von der Pensionistin. Das Opfer gab der dreisten Betrügerin gegenüber an, dass sie ihr gesamtes Erspartes bereits ihren Enkeln geschenkt habe, und daher kein Bargeld mehr besitze. Die Fremde bedankte sich vorerst, kündigte jedoch an, sich bald wieder melden zu wollen, oder sogar persönlich vorbei zu kommen.