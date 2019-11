Unheimliche Brandserie endet mit drei Festnahmen

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 27. November 2018 kann die Polizei in Kärnten endlich Entwarnung geben: Drei Frauen, die jahrelang im Raum Villach ihr Unwesen getrieben hatten, sitzen nun in Untersuchungshaft. Die drei Täterinnen erschwindelten sich von älteren Menschen Geld, legten Brände und sogar ein Mord soll auf ihr Konto gehen. Als eine Person merkwürdige Gestalten in der Nähe eines Stalls beobachtet, der wenige Tage danach in Brand steht, zieht sich die Schlinge zu. Bei einem erneuten Brandstiftungsversuch wenige Tage darauf kann die Polizei eine der Täterinnen festnehmen. Bald folgen zwei weitere Verdächtige. Die Verbrechen im Raum Villach finden damit ein Ende.