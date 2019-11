Anwältin soll eine Million Euro veruntreut haben

Die Malversationen der Anwältin flogen bereits im August auf, die Rechtsanwaltskammer hatte sofort die Klienten entschädigt und eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. „Es gab eine Hausdurchsuchung und Kontenöffnungen“, erklärte Bacher. Die Ermittlungen seien derzeit noch im Gange, mittlerweile wurde auch ein Sachverständiger beigezogen, so der Staatsanwalt. Insgesamt waren es elf Fälle, in denen sich die Frau an den Klientengeldern bedient haben soll.