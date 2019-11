Dieser Freitag ist zum Schwarzmalen

„Am Black Friday und Cyber Monday macht der Salzburger Einzelhandel einen Umsatz von rund 24 Millionen Euro“, sagt Johann Höflmeier, Spartengeschäftsführer Handel der Salzburger Wirtschaftskammer. Alles gut also? Von wegen! Das Geld fehlt an anderer Stelle. „Das mutiert zur Rabattschlacht und belastet stark die Gewinne in unserem klassischen Weihnachtsgeschäft!“ Black Friday und Cyber Monday, das sei wie Pest und Cholera