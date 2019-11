Samba, Katzenkopf und viel Surreales im Museum

Aus der Zirkuswelt

Er stellte in großen Häusern wie dem Leopoldmuseum aus, ist aber in der Galerienszene immer wieder gut präsent. Nun zeigt er im Geschichtlichen Museum in St. Valentin kleinere Arbeiten, die - enger gefasst - um das Thema „Mensch und Tier“ kreisen. In Sengls Werken wird der Mensch, der Körper ständig überprüft: Wie triebhaft tierisch ist er denn? Wobei die Grenze zum Maschinellen ebenfalls überschritten wird. Figuren, die oft der Zirkuswelt entspringen, werden in Apparaturen gespannt, von Metallspitzen bedrängt oder mit Folterinstrumenten dargestellt.