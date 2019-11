Primärversorgung wird in Salzburg ausgebaut

Der PVE-Gesamtvertrag gibt die Eckpfeiler für die Bundesländerlösungen vor - also etwa das verpflichtende Leistungsspektrum, Mindestöffnungszeiten oder mögliche Honorierungsmodelle für Ärzte. Die Länder müssen nun regionale Lösungen ausarbeiten, wobei es Spielraum gibt, auf regionale Bedürfnisse einzugehen. Denn: „Den Lungau kann man nicht mit Favoriten vergleichen“, meinte Biach. Neben Wien und Salzburg ist auch eine Vereinbarung in Niederösterreich so gut wie unter Dach und Fach, hieß es.