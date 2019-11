Punschzeit im Grazer Paradeishof

Auch sogenannte Aktions-Tage sind im Paradeishof angesagt. So laden die Organisatoren am 20. Dezember zu „Single Bells, finde Dein Christkindl“ ein, am 24. Dezember heißt es schließlich von 8 bis 13 Uhr „Warten auf das Christkind“ und am 31. Dezember steigt noch eine große Silvesterparty – mit Live-DJ und vielen Überraschungen.