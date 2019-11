Öffi-Tickets nehmen in Salzburg an Fahrt auf

Begleiter-Fahrkarte soll Interesse steigern

Ein Zusatzangebot gibt es für alle, die gern zu zweit unterwegs sind: Zahlt man 100 Euro auf das Jahresticket drauf, dann darf man am Wochenende eine zweite Person kostenfrei in die Öffis mitnehmen. Auch die Senioren-Karte um knapp 300 Euro findet Anklang. „Momentan sind mehr als 8200 Tickets in Verwendung. Die Seniorentickets kann man auch tagesaktuell kaufen, das heißt, sie gelten dann vom Kauftag weg genau ein Jahr“, so Gfrerer.