Ex-Häftling leitete Bankomatenbande

Der Kopf der Bande, ein Slowake (44), der sein Häfendasein im November 2018 „beenden durfte“, fand schnell ein neues Standbein. Er rekrutierte eine kleine Armee und hinterließ eine Spur der Verwüstung im In- und Ausland. Bankomaten in Foyers von Supermärkten in NÖ und dem Burgenland wurden, nachdem sie geplündert waren, in die Luft gejagt – 13-mal! Elf (immer bis zu 500 PS starke) gestohlene Luxus-Karossen dienten als Fluchtfahrzeuge, bevor man sie abfackelte, um Spuren zu vernichten.