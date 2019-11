„Kein Mensch ist so viel wert“

Nicht speziell. Ich versuche aber schon, mir möglichst viel Wissen anzueignen in den nächsten Jahren. Dann kann ich später darauf aufbauen. Nehmen wir die Sprache: Wenn ich am Ende meiner Karriere in vier, fünf verschiedenen Ländern gespielt habe und all diese Sprachen beherrsche, kann ich das mitnehmen. Es ist ein Geschenk, als Fußballer leben und arbeiten zu dürfen. Ich bekomme hier zweimal die Woche Deutschunterricht, höre und lese jeden Tag. Ich denke, in einiger Zeit beherrsche ich die Sprache gut. Daraus kann ich auch später in meinem Leben einen Nutzen ziehen.