Steiermark-Wahl bringt Rückenwind für Türkis-Grün

Äußerst defensiv hatten die türkis-grünen Koalitionsverhandler die vergangenen Wochen in ihren öffentlichen Auftritten angelegt - wohl auch in Hinblick auf die Steiermark-Wahl. Würde der ÖVP von Sebastian Kurz ein zu Grünen-freundlicher Kurs im Bund bei der Landtagswahl schaden? Würden die wiedererstarkten Grünen für ihren Flirt mit dem Ex-Kanzler einen Denkzettel verpasst bekommen? Weder, noch, wie seit Sonntagabend feststeht: Die ÖVP und die Grünen gehen als große Wahlsieger vom Platz, was bundespolitisch wohl Rückenwind für den weiteren türkis-grünen Verhandlungsverlauf bedeutet.