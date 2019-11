Der unglaubliche Spionagefall Ottillinger

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Anfang November 1948 beginnt der unbeschreibliche Leidensweg der Margarethe Ottillinger. Ottillinger, die als Spitzenbeamtin am Ministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung tätig ist, ist nach einer Unterredung in Linz gerade Richtung Wien unterwegs. Neben ihr im Auto sitzt Minister Peter Krauland. Als sich das Fahrzeug der Ennsbrücke bei St. Valentin nähert, wo sich damals die Grenze zwischen amerikanischer und sowjetischer Besatzungszone befindet, geschieht das Unfassbare: Ottillinger wird von sowjetischen Soldaten verhaftet. Immerhin darf Krauland weiterfahren - als Minister genießt er Immunität. Erst am 24. November, gut drei Wochen nach der Festnahme, gibt es erste Informationen von sowjetischer Seite: Ottillinger wird beschuldigt, für den amerikanischen Geheimdienst spioniert zu haben. Die aktuelle „Damals“-Folge beschäftigt sich mit dem außergewöhnlichen Leben der Margarethe Ottillinger (siehe Video oben).