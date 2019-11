So beugt man Verhaltensstörungen bei Hunden vor

Heute arbeitet Petra Frey in Wien als Welpentrainerin. Die „Puppy“-Lehre machte sie an einer Uni in England, die darauf aufbaut, die Verhaltensprobleme von Hunden zu erforschen. In ihrer Hundeschule will sie Hunden ein optimales Begleitprogramm anbieten. Dort lernen die Welpen zunächst auf spielerische Art und Weise, grundlegende Anweisungen zu befolgen. Und auch der Besitzer muss die Signale seines Hundes richtig erkennen lernen.