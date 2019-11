Bürger im „Kampf gegen den Beton

Sinnbildlich für die aktuelle Situation in Brunn am Gebirge wird bei der Gemeinde ein Leiter der Abteilung Service, Information und Beschwerdemanagement gesucht. Dieser kann sich jedenfalls in Hinblick auf das neue Projekt schon mal warm anziehen, so der Tenor bei einem Diskussionsabend der örtlichen VP. „Das Projekt in der geplanten Form mit 900 Wohnungen kann definitiv noch gestoppt werden. Es ist unser erklärtes Ziel, eine fachlich fundierte und auch durch Bürgerbeteiligung legitimierte Entwicklung dieses Ortsteiles in Angriff zu nehmen“, erklärte der schwarze Mandatar Oliver Prosenbauer kämpferisch. Als Kampfabstimmung gegen die Verbauung soll nun die anstehende Gemeinderatswahl im Jänner genutzt werden. Was gegen eine in Mandatszahl doppelt so starke Sozialdemokratie aber schwierig werden dürfte.