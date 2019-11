Trotz Reus-Rettung: Favre gnadenlos ausgepfiffen

Das Trainer-Dasein ist alles andere als leicht. Da steht man in der letzten Sekunde gegen Paderborn vom Boden auf, schießt das 3:3 und trotzdem wird man ausgepfiffen. So geschah es dem Schweizer Coach von Borussia Dortmund am Freitag. Lucien Favre wurde von vielen BVB-Fans als Sündenbock hingestellt.