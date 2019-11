2080 nur 164 Erwerbstätige auf 100 Pensionisten

Erwerbsbeteiligung von Frauen nimmt zu

Obwohl die Anzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Österreich in den nächsten Jahrzehnten um 300.000 sinken wird, dürfte das Arbeitskräfteangebot weiter steigen, weil die Erwerbsbeteiligung von Frauen zunehmen wird. Laut Erwerbsprognose der Statistik Austria soll der Anteil der Frauen an der Erwerbsbevölkerung bis 2040 von derzeit 46 auf 49 Prozent steigen und dann konstant bleiben.