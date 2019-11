Opus bringt Ambros in die Oper

Im Zwei-Jahres-Rhythmus gastiert Opus seit 2009 mit klassischem Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits in der Grazer Oper – und sammelt dabei Spenden zu Gunsten von „Menschen für Menschen“. Mehr als 200.000 Euro haben Ewald Pfleger und Co. – für Schulbauten in Äthiopien – schon aufgebracht. Für den Konzertklassiker braucht es gar keine große Werbung mehr. Volles Haus ist heuer auch am 16. Dezember garantiert. Schon bevor die diesjährige Besetzung überhaupt publik wurde, war die Oper schon so gut wie ausverkauft.