FPÖ spricht von Einstellung, Justiz dementiert

Am Freitag ließ die FPÖ per Aussendung wissen, dass wegen Beteiligung an Untreue und Abgabenhinterziehung keinerlei Ermittlungen mehr anhängig seien. Auf Rückfrage hieß es dazu von der WKStA, es habe sich nichts geändert. Es werde nach wie vor gegen den Strache, den ehemaligen Klubchef Johann Gudenus und den einstigen freiheitlichen Abgeordneten Markus Tschank ermittelt. Auf die Frage, ob überhaupt gegen die FPÖ als Partei ermittelt worden war, verwies der Oberstaatsanwalt darauf, dass es sich bei der Causa um einen Verschlussakt handle und man deswegen keine weiteren Informationen geben könne.