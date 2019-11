Entfesselte Juniors mit furiosem Torfeuerwerk

Erst zwei Heimsiege konnten die RB Hockey Juniors in der laufenden AHL-Saison in der Eisarena feiern. Einen 1:0-Shootout-Sieg gegen Asiago Anfang Oktober und zuletzt ein 5:4 gegen Gröden. Gegen den EHC Bregenzerwald sollte am Donnerstag Sieg Nummer drei her.