Herzog in Kritik: „Übernehme die Verantwortung“

14 Zähler fehlten Israel in der Abschlusstabelle auf Polen, acht sind es auf die zweitplatzierten Österreicher. Diese wurden Ende März noch 4:2 geschlagen, danach folgten aber nur noch sieben Punkte in acht Gruppenspielen. „Wir sind im Sommer zurückgefallen, nachdem alle enthusiastisch waren, wie es am Anfang gelaufen ist. Ich übernehme dafür die Verantwortung“, sagte ein sichtlich enttäuschter Herzog am Dienstagabend in Skopje. Boban Nikolov hatte in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte den entscheidenden Treffer für die Mazedonier erzielt, die völlig verdient als Sieger vom Spielfeld gingen.