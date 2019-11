Gas strömte aus: Steirer in Lebensgefahr

In einer Scheune eines Bauernhofes röstete am Montagabend ein 36 Jahre alter Steirer Kürbiskerne auf einem selbst gebauten Ofen. Weil sie zwei Stunden von ihm nichts hörte, ging seine Mutter in die Scheune und schaute nach ihrem Sohn. Sie fand ihn reglos am Boden liegend - durch ausströmendes Gas dürfte er eine Kohlenmonixidvergiftung erlitten haben. Mit aller Kraft zerrte sie den Mann von der Scheune aus in den Hof und schlug Alarm.