Wilderer erlegte Hirsch: Kopfgeld ausgesetzt

15.000 Euro für den entscheidenden Hinweis

15.000 Euro Ergreiferprämie haben zwei Jagdpächter und der Bezirksjägerverband nun ausgelobt. Personen, die zum Tatzeitpunkt oder in den Nächten zuvor in der Gegend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unbedingt mit der Polizei in Imst ( 059 133- 7100) in Verbindung setzen.