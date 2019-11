Engel-Gruppe baut in NÖ 50 Leasing-Mitarbeiter ab

Der oberösterreichische Spritzgießmaschinenbauer Engel mit Zentrale in Schwertberg baut rund 50 Leasing-Mitarbeiter am niederösterreichischen Standort St. Valentin ab. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verbessern, werde man nächstes Jahr die Zahl der Beschäftigten um weitere fünf bis zehn Prozent reduzieren, kündigte das Unternehmen am Dienstag an.