Millionen-Markt: Die Bescherung unterm Uhrturm!

Herzstück vor dem Rathaus

Der Christkindlmarkt vor dem Rathaus ist das Herzstück, traditionellerweise wird der Adventkalender ab der Abenddämmerung auf die Fassade projiziert. Für Speis’ und Trank wird so wie auf den Märkten am Färber-, Mehl-, Glockenspiel- oder Franziskanerplatz wieder gesorgt. Auf dem Charity-Markt am Eisernen Tor wandern die Erlöse aus Glühwein, Punsch und Co. an verschiedenste Hilfsprojekte.