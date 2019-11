Konflikte im Gemeindebau: Probleme gemeinsam lösen

In besonders verzwickten Fällen wird eine Mediation angeboten. Dabei kommen die Parteien in den Räumlichkeiten von wohnpartner zusammen und ein Vermittler versucht, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung in die Wege zu leiten. wohnpartner- Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Wir haben 60 ausgebildete Mediatoren, die 35 verschiedene Sprachen beherrschen.“