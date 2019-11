Bombendrohung in Milleniumcity: Polizeigroßeinsatz

Am 18. November 2014 muss die Polizei in Wien zu einem Großeinsatz ausrücken. Grund ist eine Bombendrohung in der Millenniumcity im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau: Gegen 10h30 vormittags droht ein 34-jähriger, dem Verfassungsschutz amtsbekannter Verdächtiger damit, den Kinderspielpark im Einkaufszentrum in die Luft zu sprengen. Zusätzlich nimmt er seine vierjährige Tochter als Geisel.