Lazaro-Klub Inter Mailand erhielt einen Drohbrief

Inter Mailand hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach Trainer Antonio Conte persönlich in einem Brief mit einem Projektil bedroht worden sei. Ein Sprecher des italienischen Serie-A-Klubs, bei dem ÖFB-Teamkicker Valentino Lazaro spielt, erklärte am Samstag, dass der Klub und nicht Conte einen Brief erhalten hätte und sich - „wie üblich in solchen Situationen“ - an die Behörden gewandt hätte.