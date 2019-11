Abgerutscht: Grazer stürzte 4 Meter in die Tiefe

Gegen 12 Uhr arbeitete der 33-Jährige an der Fassade eines Gewerbeobjektes und stand dazu auf einem Baugerüst in rund vier Metern Höhe. Vermutlich bei dem Versuch in die nächste Ebene des Baugerüstes zu klettern, dürfte der ungesicherte Arbeiter ausgerutscht sein. In weiterer Folge stürzte er aus rund vier Metern Höhe zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Arbeitskollege bemerkte den 33-Jährigen und verständigte die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz den Schwerverletzten in das Landeskrankenhaus Graz ein.