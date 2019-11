Herrgottskreuz zerstört: 21-Jähriger stellte sich

Wie berichtet stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht auf Sonntag, 10. November, mit seinem Fahrzeug in Ottendorf an der Rittschein gegen ein Herrgottskreuz und flüchtete. Wie erst jetzt bekannt wurde, meldete sich ein 21-jähriger Lenker eines Kastenwagens aus dem Bezirk Südoststeiermark bereits am 11. November 2019 bei der Polizeiinspektion Ilz und teilte mit, dass er den Unfall verursacht hätte. Zum Motiv der Fahrerflucht machte er keine Angaben. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.