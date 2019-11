„Schande!“ Rassismus-Eklat sorgt für Entsetzen

Rumäniens Fans sind am Freitagabend in der EM-Qualifikation neuerlich mit rassistischem Verhalten negativ aufgefallen. Schwedens Offensivspieler Alexander Isak musste beim 2:0-Auswärtserfolg in Bukarest einige unangenehme Rufe hinnehmen. Zudem wurde auch ein Golfball in seine Richtung geworfen.