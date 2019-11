Eisenbahnkreuzungen als unterschätzte Gefahr

In Tirol gibt es aktuell 127 ÖBB-Bahnübergänge, davon sind 76 technisch gesichert, etwa durch Lichtzeichen und/oder Schranken, 51 sind nicht technisch gesichert. „Im Außerfern wurden 2018 fünf bislang technisch nicht gesicherte Bahnkreuzungen durch Lichtzeichen oder Schranken gesichert. Weitere Übergänge wurden aufgelassen, einige modernisiert“, sagt Gasser-Mair. Auch an vielen anderen Orten wie etwa in Kitzbühel, Innsbruck und Osttirol seien Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit getroffen worden.