Großes Wander-Festival für alle Senioren

Von 10. bis 14. Juni 2020 findet zum ersten Mal ein großes Wanderfestival in der Ramsau statt. Und was da den Teilnehmern geboten wird, das kann sich wahrlich sehen lassen. Unter anderem warten geführte Wandertouren, „Fotowandern“ mit Herbert Raffalt, ein Vortrag von Ex-Olympiasieger Felix Gottwald, der auch zur Tour „G’sund wandern“ einlädt. „Wandern in der Naturapotheke“ ist mit Hans Gasperl angesagt, dessen Vortrag trägt den Titel „Bewegung: Kapitalanlage für unsere Gesundheit“. Auch gemütliche Wanderausklänge im Festzelt, freies Wandern, eine Auffahrt zum Dachstein-Gletscher oder die Teilnahme des Frühlingsfestes werden angeboten. Infos: senioren-in-bewegung.org.