Radstadt-Ass auf Thiems Spuren

Finaler Höhepunkt: die Teilnahme an der Orange Bowl. Das Turnier in Florida gilt als eines der wichtigsten Nachwuchsturniere weltweit. 2011 konnte sich Dominic Thiem dort den Titel holen, davor trugen sich bereits der Schweizer Roger Federer (1998), derr Brite Andy Roddick (1999) oder der chilenische Thiem-Coach Nicolas Massu (1997) in die Siegerliste ein.