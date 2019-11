Frühwinter hat Osttirol weiter im Würgegriff

In Nordtirol fällt Schnee bis 800 Meter hinab

Unterdessen droht den südlichen Landesteilen und damit besonders Osttirol neues Wetter-Ungemach. „Von den Ötztaler Alpen über den Hauptkamm bis Osttirol erwarte ich im Lauf des Freitags in Lagen ab 1000 Meter rund 50 Zentimeter und im Gebirge einen Meter Neuschnee, eventuell sogar etwas mehr“, informiert Alexander Radlherr von der ZAMG in Innsbruck. Nach einem ruhigen Samstag mit Nordföhn gibt es in der Nacht auf Sonntag im Süden abermals eine ähnliche Packung. In Nordtirol fällt Schnee bis 800 Meter hinab.