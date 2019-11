Fleischloser Whopper verärgert viele Vegetarier

Dass der Burgerriese nur wenig Ahnung hat von der Klientel, die er mit dem neuen Produkt ansprechen will, zeigt sich an der Umsetzung: Damit der Whopper wie das Original aus Fleisch schmeckt, wird das vegane Patty über dem Bratrost gegrillt - direkt neben den Rindfleischlaibchen. Das ist für viele Vegetarier ein No-Go. Außerdem ist der Burger nicht vegan, weil Mayonnaise als Sauce gewählt wurde, in der sich Ei befindet.