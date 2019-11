Streit um Justiz-Parkplätze geht in nächste Runde

„Statt die Bediensteten bei ihrer Arbeit zu unterstützen, werden sie demotiviert“, befand auch FP-Bundesrat Andreas Spannring, der die Justizwache und zivile Kollegen am Mittwochmorgen in Sonnberg besuchte. Und meint damit die Parkplatzgebühren, die von Angestellten bundesweit seit 1. November eingehoben werden. Die 130 Beamten fühlen sich schikaniert, liegt die Justizanstalt doch in einer Region, die kaum öffentlich erreichbar ist. Man ist gezwungen, mit dem Auto zu kommen und bis zu 441,60 Euro im Jahr zu zahlen. Oder das Dorfzentrum der 600-Seelen-Gemeinde zu verparken.