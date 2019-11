Klassentreffen und Jederfrau zum Jubiläum

Auch in der Altstadt wird der Festspielgeburtstag am 22. August ausgiebig gefeiert. Bei einem großen Festbankett auf Straßen und Plätzen wird Jedermann zur Tischgesellschaft, wie es sich schon Max Reinhardt wünschte. Ob der Festspielgründer auch eine Jederfrau im Sinn hatte? Im Jubiläumsjahr gibt’s nämlich eine. Die Schweizer Schauspielerin Ursina Lardi schlüpft in Milo Raus Inszenierung „Everywoman“ in die Jederfrau. „Eine Vertreterin der globalen Elite“, so Hering über das als Monolog angelegte Stück. Die Grundthematik des Hofmannsthalschen Spiel bleibt aber die gleiche. Somit scheitert auch „Everywoman“.