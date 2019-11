„Wir sind sicher: Diesmal klappt Osram-Übernahme“

In der Firmen-Zentrale in Premstätten wurde am Mittwoch der 38. Geburtstag von ams gefeiert. CEO Alexander Everke präsentierte stolz Zahlen: „Wir sind in den letzten drei Jahren immer um 50 Prozent gewachsen. Im dritten Quartal 2019 haben wir ein Plus von 57 Prozent erwirtschaftet.“