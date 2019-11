Pkw-Einbrüche am hellichten Tag

Am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines Pkws in Salzburg-Maxglan ein. Gegen 16.30 Uhr gingen auch die Scheiben zweier Fahrzeuge in der Salzburger Innenstadt zu Bruch. Aus allen drei Fahrzeugen wurden Wertsachen entwendet.