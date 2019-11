Gesetz für Hausapotheken weiterhin umstritten

Gemeinsames Arbeiten für eine Lösung

Stefan Gritsch, der die Apotheke in der Wildschönau betreibt, erläuterte in der teilweise sehr heftigen Diskussion, dass das Leistungsspektrum der öffentlichen Apotheke und deren Wert für die Gemeinde keine Selbstverständlichkeit ist, aber im Bewusstsein der Bevölkerung sehr wohl verankert sei. Das Resümee der Tiroler Apothekerschaft nach der Veranstaltung in Oberndorf lautete, dass es keine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen brauche, sondern ein gemeinsames Arbeiten für die beste Gesundheitslösung im Sinne der lokalen Bevölkerung. Wenn sich betroffene Ärzte, Bürgermeister und Apotheken zusammentun und auf Augenhöhe miteinander unterhalten, braucht es keine Initiativen, die von außen versuchen, Unruhe in Tirol zu stiften.